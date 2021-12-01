CBA︱林書豪：「回中國打球像回家」　傷病消失4個月重返北京首鋼

林書豪在微博宣告：「合同簽了，注冊好了，罰款交了，今天終於是持證上崗了！@北京首鋼籃球俱樂部，我終於回來了❤️ 」。

由回到美國，到重返中國，兜了個大圈，這位33歲台裔球星還是回到CBA懷抱。



籃球生涯波折重重的林書豪，今年曾放棄中國男子籃球職業聯賽（CBA）聘約，回到美國G-League力爭重返NBA之路，無奈圓夢之旅大門關上，只好返回現實，回中國延續球員生涯。

今年暑假他回到中國，準備再為CBA球隊北京首鋼效力，當時他在微博發文稱：「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了❤️ ​​​​」。誰料抵達中國後，隔離期間被驗出確診新冠肺炎，球季未展開已落筆打三更。

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林書豪宣布正式回到北京首鋼。（林書豪微博）

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消息的4個月

他早前在Instagram細說近月病況，「染上新冠肺炎，兩度暈倒，首次腦震盪，盲腸炎，經歷個人最嚴重的背部痙攣，失去超過10磅，在一個細小房間隔離11星期，所承受的壓力超過我能負荷」，林書豪消失了4個月，原來身體一直出現不同問題，「還有呀，那段時間沒有洗衣服務。」

幾經艱苦，總算捱過那段時間，甚至感恩這段經歷讓他獲益良多，連呼吸都要慶賀：「有食物吃，有床睡覺，有電話和科技產品跟朋友、家人溝通，有空氣呼吸，有時間生存，已經要感恩。」

點圖睇：林書豪在中國的生活

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前陣子他在上海訓練重拾狀態，並曾跟藝人MC Jin、吳建豪會面，之後進入CBA的隔離泡泡。北京首鋼周二（30日）在微博發文，宣布林書豪以外援身分重返CBA，將在賽事第二階段登場，林書豪稱：「我非常高興可以回到北京，謝謝每一個球迷的支持。」

他一直渴望重返NBA，2019/20在中國的一個球季，不時被對手打至血流披面，令他甚感不滿，他的經理人甚至曾力數中國籃球壇種種不是。然而NBA大門再次關上後，林書豪一改對CBA的態度，不斷向中國方面示好，近日一再在微博發文宣稱：「回中國打球就像回家」，在台灣引發熱議。

他最新的帖文：「合同簽了，註冊好了，罰款交了，今天終於是持證上崗了！」意味已準備就緒，隨時可以為北京首鋼上陣比賽。他在帖文中所指的罰款，應為上次為北京首鋼上陣時，因未依規定穿着指定服裝，被罰款55萬元人民幣。

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點圖睇：林書豪生涯效力過的球隊

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