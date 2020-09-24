【籃球熱話】林書豪造型照「時裝車禍」　網民測試邊個型男襯得起

現於美國家中休息的籃球明星林書豪，早前應邀拍攝時裝品牌Coach 2021春夏系列造型照，在網上掀起熱烈討論。 本來模特兒該是展現服裝特點，不過品牌這次與林書豪合作，網民焦點卻放在照片色調及他衣不稱身的配搭，甚至掀起一陣改圖風。

往常我們看到明星們與品牌的造型照，總之就是女的美、男的帥，極具型格。部分品牌甚至看中運動員的好身材，邀請他們合作，展現運動明星們不一樣的一面，藉此掀起話題。

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）為Armani Jeans的宣傳照，看看他那雄糾糾的氣勢、完美的軀體。（網上圖片）

足球壇上永遠的型男碧咸（David Beckham）與Tudor合作，造型簡單凸顯手上的腕錶。（Tudor官網）

林書豪「時裝車禍」成熱話

這次Coach 2021年春夏服裝系列邀請世界各地不同名人拍攝，其中一位便是最近戰畢CBA賽季，現正在美國家中休息的林書豪。

當品牌於網上發布一系列照片之時，網民的目光均停留在林書豪身上，全因他那一身造型實在太過驚嚇，稱得上是「時裝車禍」。

以為會從Coach的造型照中看到C朗或碧咸的風格，可惜，這一次他們讓網民失望了。（Coach Facebook）

到底哪些型男能夠完美撐起這個造型呢？（按圖放大）：

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首先照片色調是泥黃色，彷如我們看祖父、祖母年輕時的泛黃照片。造型師分別選了一件短外套，加上捲起褲腳的西褲，配搭杏色襪子和簡約涼鞋，最後以側背包作點綴。

網民一見到便慨嘆連連，認為攝影師真夠叛逆，硬是將身高1.91米的林書豪拍成1.65米的男生。林書豪這一身「復古」造型，網民笑指整個情景就是「走在路上的農工」，突然被攝影師叫停「街拍」的一刻，好端端個國際品牌，出現這種造型果真出事。

品牌一發布造型照便在網上掀起熱議（按圖放大）：

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兩張林書豪的造型照引來網民熱議，笑是「攝影師跟他有仇嗎？」。（Coach Facebook）

至於另一個造型則是換上長版乾濕褸，可是明顯衣不稱身，外套的膊頭部分完全不在正確位置，讓照片有種說不出的「古怪」。

雖然不少網民取笑造型，同時亦有網民解釋照片拍攝時正值加州火災，當地各處的天氣及周遭環境均被泥黃色籠罩住，故此才出現照片色溫問題。縱然如此，撇開照片色調不說，整體造型還是「炒哂車」，看來造型師下一次要更小心。