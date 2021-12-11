NBA｜杜蘭特大叔的愛　超曖昧抱抱防守　網民：情人節提早來臨

鷹隊今日以105：113不敵籃網，縱然崔楊格（Trae Young）連續5場至少攻入25分及10助攻成為NBA歷史第三，但今日焦點卻不在此。
崔楊格（Trae Young）在今日轟入31分、10助攻及7籃板後，造出了連續5場至少攻入25分及10助攻，繼米高佐敦及韋斯保克後第三個成就此數據的NBA球員。奈何第四節前仍領先的鷹隊其後「啞火」，晚節不保遭籃網113：105反敗為勝。
崔楊格不但未能單天保至尊，在第三節尾段他還用拳打了籃球一下，結果被吹罰技術犯規。不過說到是日最無厘頭一幕，莫過於籃網杜蘭特（Kevin Durant）和崔楊格的「曖昧」互動。
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在一次鷹隊進攻時，杜蘭特突從後抱着崔楊格，更如戀人般把頭放在對方肩上。此舉讓旁述員也看得莫名其妙，惟一眾網民卻看得非常受落，有人笑言二人愛得浪漫情人節提早慶祝，也有網友貼上電影《斷背山》劇照對比。
Kevin Durant treating Trae Young like he would if he beat him in the Rykers prison rec league is wild. pic.twitter.com/DzU8EXhthH— Joe Randazzo (@Yankeelibrarian) December 11, 2021