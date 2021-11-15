【籃球熱話】與籃網關係維持僵局　艾榮IG突刪除「運動員」身份

NBA開季至今，艾榮（Kyrie Irving）因拒打疫苗而一直未有上陣，離隊傳聞就此接連出現。

近日就有網民發現籃網在官方Instagram內刪除了艾榮的頭像，同時這名「性格巨星」也在個人帳號有所動作，惟此舉動卻引來外界揣測，他退役的可能。



由於艾榮拒絕接種新冠疫苗，在不合乎紐約市防疫規條下，不允許參加籃網訓練及主場比賽，球隊因而發出了禁賽艾榮決定。然而事宜發酵至今，主角沒有退一步意欲，也曾遭美國傳媒拍到他與友人打玩美式足球，可見態度相當強硬。

（Getty Images）

縱然籃網教練拿殊（Steve Nash）開腔表示歡迎艾榮歸隊，但細心的球迷則發現，籃網在官方Instagram的舉動似乎與教練背道而馳。籃網IG簡介下列出球員頭像，方便瀏覽者點擊後直接進入該球員的個人帳號，惟近日球隊移除了艾榮。

籃網在官方Instagram內刪除了艾榮的頭像。

起初此舉動不禁令人揣測他的離隊可能，不過有眼利的球迷續發現，艾榮的社交媒體也發生了變化。艾榮在IG的簡介刪除了「運動員」並寫上「藝術家」身份代替，連帶近日他上載一係列畫作的即時動態，艾榮與籃球似乎愈走愈遠，有網民因此問道他退役的可能。

艾榮在IG的簡介刪除了「運動員」並寫上「藝術家」。

事實上周美國地方首長大選結果出爐，勝出的亞當斯（Eric Adams）以黑人身份當選紐約市長後，隨即表示為艾榮（Kyrie Irving）「開綠燈」的意欲。惟亞當斯要到明年1月1號才正式就任，看來還要考慮艾榮及籃網的耐性。

籃網今日以120：96擊敗雷霆，面對舊東家受盡噓聲的夏登得到16分6籃板13助攻3抄截。（美聯社）

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