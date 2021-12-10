籃球熱話｜馬刺球隊的噩耗？　賓施蒙斯：很樂意為普波域治效力

NBA開季將近2個月，賓施蒙斯（Ben Simmons）漸漸列入「失蹤人口」名單。惟據美國媒體《紐約時報》透露，該76人球員有意交易到馬刺，原因只得一個。



76人明星後衛施蒙斯的鬧劇還未完結，他指出因心理問題拒絕出賽，76人只好妥協停止罰款，但前者不願意接受球隊提供的任何幫助，高層狠心罰款他每場36萬美金。

賓施蒙斯（Ben Simmons）漸漸列入「失蹤人口」名單。（Getty Images）

早前已有美國媒體爆出，施蒙斯沒有打球沒有薪水，但花錢繼續如流水，恐怕面臨破產危機。

此時此刻，似乎有班落腳更為重要，近日《紐約時報》記者Marc Stein透露，施蒙斯歡迎得到馬刺交易。據出施蒙斯很樂意為普波域治（Gregg Popovich）效力，馬刺亦正尋找交易方法。

施蒙斯沒有打球沒有薪水，但花錢卻繼續如流水。（76人官方圖片）

事實普波域治曾批評過施蒙斯的射術及起手意欲低，但他仍深信這名球員能在其他面向發揮所長。