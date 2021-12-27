NBA｜0分先做到的50年一遇神奇數據　雷霆新秀吉迪成史上第二人

「雙雙」在現今NBA比賽不過是平常事，大多數由得分配上籃板、助攻等數目達成。今日（27日）NBA常規賽雷霆新秀吉迪（Josh Giddey）就造出一項「雙雙」數據，一舉成為史上第二人。



雷霆今場以117：112險勝塘鵝，除了找回了久違的勝利，新秀吉迪的「雙雙」更成為史上第二人。今場上陣28分鐘，8射0中、三分2射0中，交出0分、10籃板、10助攻和1封阻， 是繼50年前的Norman Van Lier，於1971年寫下13助攻和11籃板後，史上第二個單場沒有得分，卻助攻籃板「雙雙」的球員。

吉迪史上第二個單場沒有得分，卻助攻籃板「雙雙」的球員。（Getty Images）

19歲，來自澳洲的新星，以首輪第6順位入隊的吉迪現時錄得場均30.2分鐘，10.8分、7.1籃板、6.1助攻、0.9抄截和0.6封阻，雖然得分命中率偏低，只有38.8%和三分的24.5%，但在球隊擔任控球後衛的他，在進攻的串連上，都能表現出出眾組織和傳球能力。

雷霆主帥達洛特（Mark Daigneault）賽口後表示吉迪有貢獻：「經歷82場賽事的起跌，你需要找到穩定性，一些你每天晚上都可以依賴和控制的事，我覺得他今晚控制了自己可以控制的事。」雖然得分能力稍欠，但現時吉迪是場均助攻數最多的新人。