NBA｜K艾榮宣告回歸後僅一日　即與杜蘭特齊隔離　籃網簽人應急

NBA球隊布魯克林籃網周五（17日）才宣布未接種疫苗的K艾榮（Kyrie Irving）回歸球隊，惟僅過一天，又再宣告艾榮缺陣。

他與杜蘭特（Kevin Durant）均需接受隔離，成為陣中第8及第9名因而缺陣的球員。



艾榮一直未有接種新冠肺炎疫苗，惟紐約的防疫要求規定，球員必需接種疫苗方可在主場出賽。艾榮為了支持眾多因未有接種疫苗而影響生計的人士，也一直堅持不接種，籃網因而一直未有容許他參加球隊訓練及比賽。

艾榮因未接種疫苗，一直被禁參加籃網訓練及比賽。（Getty Images）

近日疫情嚴峻，籃網僅僅在周二到周五的4天間，已新增7名球員因健康及安全措施理由缺陣，人腳足襟見肘之下，到周五這支球隊終於宣布讓艾榮以兼職形式「復出」，總教練拿殊也表示：「無論我們讓他作什麼程度的參與，對我們來說總是正面的……能運用手上頭有資源是很重要的事，尤其我們已將很多球員用得頗盡。」

不過就在籃網球迷期待艾榮歸來之時，球隊卻又在周六宣布壞消息：杜蘭特和艾榮相繼要接受隔離，稍後更再加上迪朗沙柏（Day'Ron Sharpe），令籃網需隔離的球員人數達到10人之多。

除了艾榮，杜蘭特也需隔離。（Getty Images）

籃網目前仍排在東岸榜首，《The Athletic》報道指他們打算短暫簽入24歲的南蘇丹大前鋒雲恩加比爾（Wenyen Gabriel），提供一紙10天的短期合約，以解燃眉之急。



雲恩加比爾曾參加2018年NBA選秀，惟未有獲選，此後跟帝王簽約兩年，到2019年終於作其NBA處子戰，之後轉投拓荒者和鵜鶘都未有好發展，今季季前更被鵜鶘棄用，加盟G League的威斯康辛鹿群。