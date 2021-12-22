NBA｜Omicron病毒肆虐　NBA無停季打算　通過特例治標不治本

疫情爆發多時，世界都已漸漸適應新常態下正常生活，但最近NBA中疫情加劇，已經多達5場賽事需要延期，外界猜測會否再次宣布暫停賽季。

NBA總裁施華（Adam Silver）周三（22日）則回應沒有計劃暫停賽事。



今季NBA進行近一半，但近日聯盟多達15%的球員觸發健康安全協議，需要被隔離，造成5場賽事延期，多支球隊面臨球員不足的問題，四出徵召老將回歸，艾西亞湯馬士（Isaiah Thomas）就是最好例子。

NBA通過特例，要求球隊必須簽下新球員彌補空缺。（Getty Images）

除了讓人擔心聖誕大戰也被延期外，也猜測會有賽季暫停的可能，重演一次2019-2020年的情況。雖然早前，NBA通過特例，要求球隊必須簽下新球員彌補空缺，以及會考慮縮短已接種疫苗並無症狀者的隔離期。

施華認為需要與病毒共存。（Getty Images）

雖然治標不治本，無法改善NBA疫情問題，施華認為需要與病毒共存：「目前沒有計劃暫停賽季，當然我們會審視，但現時要找到停季的立論基礎實在有點困難。」他認為病毒不會消失，需要學會與其共存。肆虐全球的Omicron變異病毒是NBA再淪陷的主因，施華表示有多達90%的案例都是由Omicron變異病毒造成。