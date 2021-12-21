NBA｜艾西亞湯馬士重返湖人　啟發老將G League等一個翻生機會

近日NBA疫情嚴重，不少球員先後需要被隔離，為32歲的艾西亞湯馬士（Isaiah Thomas）造就一個重返NBA的機會。
加入湖人後，2戰分別交出19分和13分，力證自己寶刀未老。勵志故事讓老將借鑑，入G League等待一個重返NBA的機會。
2011年開始，在NBA輾轉加入過8支球隊，艾西亞湯馬士最後落得一個無處容身的下場。
32歲的他卻未有放棄，今年除了被急召入美國男籃出戰世界盃資格賽，2戰均攻入全隊最高分，更決心加入G League發展聯盟等待重返NBA的機會。
加入G League後的第1場，艾西亞湯馬士就攻入42分，憑實力引起外界關注，也引來一通湖人的電話。
「幾天前才決定打G League，就接到湖人的邀請，努力有回報了。」重披湖人球衣時間僅10天，首兩場即打出好表現，分別交出19分和13分，爭取續留NBA的機會。
隔離潮讓NBA不少球隊都急需人手，艾西亞湯馬士的成功例子，成不少期待重回NBA的老將的借鑑。例如熱火時代奪兩冠的查莫斯（Mario Chalmers），也簽約G League的金塊附屬隊，31歲史堤芬遜（Lance Stephenson）也轉戰G League，等待機會。
台裔球星林書豪一度也在G League等機會，不過他最終決定重返CBA懷抱，假如他能留到今天，說不定真可如願重返NBA。
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