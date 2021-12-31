女籃｜安青險勝破「修頓魔咒」　 鄭永珊最後一季誓不做負累

女子甲組聯賽周四（30日）開鑼，罕有地於修頓室內場舉行。首場有安青對上均安，兩隊互咬到最後，最後安青靠古芷程一記三分和鄭永珊籃下得手奠勝，終以57：55取得開門紅。



開段，均安外圍未熱，幸得王宝詩在籃下搶分建功；另一邊，有唐曉蕾坐陣的安青佔上風，首節攻入8分率隊領先19：12。均安靠蘇楚堯在第二節三罰全中追分；但換邊後安青再度發力，唐曉蕾兩球三分命中穩住陣腳，均安則多次博到罰球機會，一度反超。

王宝詩在籃下的穩定得分，助均安咬馬緊比數。（張倩儀攝）

戰至末節，考驗到兩隊的把握力，均安在重要關頭失誤將機會拱手相讓；安青則有古芷程把握到三分，再有鄭永珊闖入籃下得手，領先4分，一舉令鄧芝婷在最後5秘上籃得手也無力改變局面。

唐曉蕾今場攻入26分。（張倩儀攝）

均安今場外圍手感欠奉。（張倩儀攝）

安青剛於銀牌賽不敵福建，失落冠軍，效力安青15年的「元老級」前鋒鄭永珊（黑豬）就曾笑言這是一個破不了的「修頓魔咒」；今場，黑豬籃下關鍵一球，協安青修頓中取得勝利，開個好頭。口中嚷嚷自己老了，34歲的她卻在甲組還有目標未達成：「年年都第四，最盡都只是亞軍，還未有一個冠軍。」接着說：「我們要拿冠軍！」

鄭永珊笑言自己已經「老了」要退下來。（張倩儀攝）

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「沒有冠軍不退役？」我問。「痴線咩？年紀大了，都要讓新人上力。」黑豬笑說，除了因為年紀，多傷患恢復慢，加上輪班工作無法保持訓練量，體力上和以前有明顯區別，「喂真係唔夠後生快架。」問她還能不能打，當然是可以，但她卻明白自己一天不退下來，後輩都不會有機會發揮自己，「好大機會打埋今年就不打了，今年目標是不做負累。」

今季目標依然衝冠，還有不做球隊的負累。（張倩儀攝）

黑豬或許很快會卸下球員身份，但並不代表離開球隊，「你看很多姐姐沒有打球都會回來看到，安青不同於其他球隊，我們像是大家庭。」15年來，黑豬見證球隊的起落，由以「不降班」為目標到女甲頭四，付出心血，收獲的是無法衡量的感情，大概過幾年，或下季，黑豬就會變成「姐姐團」為後輩吶喊的一員。