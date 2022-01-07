NBA｜格連賽後委屈控訴球證狂吹T　勇士問題多多未解決

近日，勇士突然陷入低迷，無緣三連勝更出現今季首次連敗，傷患問題加上比賽間與球證爭持，無不影響球隊狀態。格連（Draymond Green) 大力炮轟球證，無懼秋後算賬，粗口都照講。

勇士失準，最後就有球隊隔空獲益，榮升榜首。



在居里（Stephen Curry）失準，有韋堅斯（Andrew Wiggins）和披頓二世（Gary Payton II）挺身得分上雙，分別貢獻17分、3籃板、2助攻和11分、11籃板、3助攻，但最後效果卻不如所願。前天先以82：99不敵獨行俠，今日再以96：101敗在塘鵝手下，除了眾將表現奇差，裁判的判決都有一定影響。

格連是被吹T的常客。（Getty Images）

其中，格連（Draymond Green) 就在賽後提到技術犯規一事，看來對他的影響甚大。「我今季應該有8-9次技術犯規，但有5-6次都值得商榷。」

訪問時，格連相當激動，認為尺度難捉摸：「我們正常聊天，你可以不尊重地走開，如果是我走開，你就會給我一個T Foul。」坦言覺得不少判決是專門針對他：「我走向你，我被吹；我走開，我被吹；正常聊天，我被吹。我不知道技犯的作用是不是阻止我說話，但我不會停止的。」

又T？（Getty Images）

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毫無保留地表達出自己對球證判決的不滿，也不擔心被「秋後算賬」，不過以NBA的慣常，球員大多是不可以批評球證的吹罰尺度，而且今次格連夾雜粗口，罰款幾乎是逃不掉的。

居里近日表現失準。（Getty Images）

勇士隊另一個問題，就是居里的股四頭肌挫傷，至今仍然影響住居里的表現。現時勇士隊戰績變為29勝9負，將聯盟第一的位置拱手讓人，太陽就隔空收禮物，登上榜首。