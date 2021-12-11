NBA｜包尾大戰誤傷無辜　球證路過被打　網民：這一定是故意的

NBA常規賽周六（11日）東西岸「包尾」對決，由戰績8勝20負、西岸倒數第一的塘鵝對上4勝21負、東岸最弱的活塞。

一場平平無奇的賽事，兩隊在第四節的對抗打中球證，成該場小插曲；一件本來該嚴肅的事件，卻令不少網民忍不住偷笑調侃。



本來一場「包尾」大決鬥在現階段屬無關痛癢的賽事，但其中一個小插曲卻讓這一場成為焦點。

比賽進行至第四節，雙方跳球，其中塘鵝隊的高達2.11米的中鋒華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）在與基迪根寧咸（Cade Cunningham）跳起時，不慎一個踭頭批中身旁的裁判，隨即仆倒在地。

不慎一個踭頭批中身旁的裁判。（YouTube截圖）

裁判馬上倒地。（YouTube截圖）

華倫斯拿斯跳起時，右肘向後揮，一下就打在裁判的臉上；落地後，華倫斯拿斯一看發現自己誤傷無辜，馬上將裁判扶起表示歉意，但還是被吹跳球違例。雖然有人受傷，本應該嚴肅對待，但球迷卻忍不住在網上調侃：「笑死，這一定是故意的！」、「我想說，打得好！」、「裁判：你應該蓄謀已久。」等等不少留言。

華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）。（Getty Images）

球迷卻忍不住在網上調侃：「笑死，這一定是故意的！」（YouTube截圖）

最後，比賽由塘鵝以109：93擊敗活塞，但仍居西岸最後一位，活塞則繼續排名全聯盟「包尾」。