NBA｜史上最大冤獄　D格連大聲鼓勵隊友變被逐　球證半場即認衰

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-22 16:27

NBA今日出現離奇的一幕，「含冤」苦主正正的勇士的D格連（Draymond Green）。 勇士主場迎戰紐約人，終以104：119落敗，史提芬居里（Stephen Curry）無奈得以毛巾遮臉。不過說到今仗最無奈的，莫過於D格連，他在上半場因鼓勵隊友時太大聲而遭判下第二次技術犯規，驅逐出場。

居里砍下30分，勇士主場仍不敵紐約人，這名球隊王牌尾段在後備席上面有難色，更以毛巾遮臉，表現出無奈的感覺。事實整場賽事，勇士表現明顯受D格連被逐影響，該球員被逐前交出8個助攻，分擔居里的進攻組織責任。

居里砍下30分，勇士主場仍不敵紐約人，表現出無奈的感覺。（Getty Images）

D格連上半場被逐一事惹來球壇關注，當時為第二節尾段，他回防之際向新秀韋斯文（James Wiseman）大喝一聲，然而邊線球證突然響起哨子，吹了D格連今仗的第二次技術犯規。據指當時D格連實情是鼓勵着韋斯文，奈何大聲兼隨向高球證方向，縱使勇士教練組立刻抗議，惟哨子一響收不回。

D格連回防之際向新秀韋斯文（James Wiseman）大喝一聲，邊線球證突然響起哨子。（影片截圖）

D格連實情是鼓勵着韋斯文，奈何大聲兼隨向高球證方向，無奈食T。（美聯社）

最惹人發笑的是，賽後勇士教練卡爾（Steve Kerr）透露，另一球證Ben Taylor 半場時承認失誤：「他走來跟我說這是一個錯誤，他指Butler（吹罰球證）並不為意D格連是大喝隊友，他誤以為是朝着自己來喊。」

D格連成為NBA首個因對自己隊友大吼而被逐一刻：

事實近期D格連頻頻又站在爭議吹罰中，早前推戰湖人賽事中，他「涉嫌」走步卻獲球證放生，今日的「無厘頭食T」也許令他成為NBA唯一一個因對自己隊友大吼而被逐的球員。

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）