籃球熱話｜女版奧尼爾現美國高中　七成命中率射得又爆得（有片）

美國高中籃球向來為明日之星出產地，不少大學也在此招攬隊員。

近日美國高中籃壇出現了另一名天才，身高6呎3吋（約1.91米）的她去年已成為艾奧瓦州（Iowa）歷史上新人得分王；她只有16歲。



現年16歲的谷奧絲（Audi Crooks）就讀艾奧瓦州Bishop Garrigan高中的高三，縱然一直未有公開體重，但其魁梧身形加上司職中鋒，不少人已為她掛上「女版奧尼爾」稱號。

現年16歲的谷奧絲（Audi Crooks）獲網友稱為女版奧尼爾。（網上圖片）

谷奧絲來自籃球世家，父母都曾是籃球員，媽媽更是Bishop Garrigan校史總得分榜前列球員之一。谷奧絲也曾表示，父母是她的啟蒙：「他們對我影響最大，灌輸了我對比賽的熱愛，而且無休止地支持我。」

看這出手動作，大概能想像谷奧絲的罰球命中率比奧尼爾高。（網上圖片）

谷奧絲在去年賽季已改寫不少艾奧瓦州高中賽紀錄，包括最多進球數及史上第二高的70‌%投籃命中率。她並以總得分626分成為該州歷史上新人得分王，270次的投籃命中打破了新生的紀錄。除了籃球，谷奧絲也贏得鉛球比賽冠軍，最遠曾投擲41呎9吋，運動細胞甚高。

谷奧絲在去年賽季以總得分626分成為該州歷史上新人得分王。（網上圖片）

場均攻下25.3分的她未畢業已收到來多間大學的錄取通知，其名字也早早成為2023年WNBA選秀大熱門。谷奧絲低調看淡一切：「我認為經歷這個過程是一種祝福，我已學到了很多東西，看看未來會如何發展吧。」

谷奧絲的威力：