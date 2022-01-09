籃球熱話｜NBA長人保爾前女友控訴　一年間至少7次「偷食」

台灣歌手王力宏前妻李靚蕾早前連番發文力數前夫「男女關係顛覆三觀」，消息熱爆中港台，今次輪到NBA「長人」保爾（Bol Bol）出事，被前女友開Live控訴拍拖不足一年間瘋狂出軌，成為美國網絡討論區熱爆話題。



保爾的模特兒前女友Mulan Hernandez早前在IG開直播大講保爾出軌，期間情緒激動，更夾雜不少粗口。除了不忠，更是在她的兄弟去世，深陷悲傷的時候拈花惹草，說到：「我已經很討厭坐在這裏假裝他是個完美的人，他不斷偷食被我抓到，這是他第7次、8次了。這都發生在我最艱難的時候，他完全對我的感覺漠不關心。」

保爾前女友大控訴。（Instagram）

保爾今季表現平平。（Getty Images）

Mulan Hernandez提到，保爾已經持續出軌將近1年，聲稱對方是個極度自我中心的人，「你們說我背着他偷食，但一直以來都是他背着我這樣做。他的行為就是為了要讓我難過，他常告訴我因為要打球，所以沒辦法好好過生活，但他一邊帶着其他女生。」

二人大約在前年8月才開始拍拖，捱至去年8月尾分手，僅僅一年時間便多次出斬斷正，如果保爾前女友所說屬實，這位NBA長人幾乎從兩人一起拍拖開始便出究軌，直至分手為止，男女關係再次震撼網民三觀。除了IG，Mulan Hernandez不放過任何途徑「宣揚」保爾的事跡，令保爾的名字熱爆Twitter和網絡。

今季22歲的保爾為金塊上陣14場，場均只有5.8分鐘，交出2.4分、1.4籃板，表現平平。

保爾的模特兒前女友：