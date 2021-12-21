籃球熱話｜352磅加大碼籃球員　跌倒翻身再助攻風靡全美（有片）

NCAA（美國大學聯盟）賽場往往是美國大學生成名地，而上周就有一籃球員在此地脫穎而出。

一名叫威廉斯（Connor Williams）的球員上周在賽事中不慎跌倒，惟其加大碼的身形卻引來全美關注。



就讀聖約翰費沙書院（St. John Fisher College）的威廉斯為一年級生，司職中鋒的他上周在NCAA第三組別的賽事中，不慎踏到對手腳面而倒下。

威廉斯身形龐大，7呎高、體重達352磅的他，頂着一個大肚臍，倒下來要翻身並不輕易，不過這名中鋒未有放棄，努力撐起自己，速速返回「葫蘆頂」串連進攻。

接過皮球的威廉斯更立即交出一個靚助攻，獲得全場掌聲，惟從影片可見，威廉斯其後走路起來一拐一拐，可想而知剛才一摔令他十分痛楚。

威廉斯身形龐大，7呎高、體重達352磅。（網上圖片）

該賽事影片一出，隨即熱爆全美。不少人認為威廉斯克服身形限制，縱然在場上跑得最慢但也沒有放棄，令人感動；也有人火速為威廉斯掛上傳奇之名，並以「Big Cozy」（舒服的巨人）稱呼。

一跌成名，面對群情洶湧的關注，威廉斯接受訪問時直言開心但不解：「很有趣，大家也讚揚那球助攻，但相比起我以前創造過的，那球根本很一般。」

威廉斯球王片段：

威廉斯已推出T- Shirt回饋粉絲。（網上圖片）

事實威廉斯亦理解到，別人關注源於他的身形，除了支持及愛戴，他也接連收到「那麼肥打什麼球？」、「不要禍害球隊了」等惡言批評。

不過，若然有認真翻看威廉斯的比賽片段，就能發現他的打法能内能外，既在內線爭位背打，也能投射三分兼傳球助攻，有網民亦稱他「只是未修身的金塊球星祖傑。」

威廉斯中學時期兼任美式足球員。（網上圖片）

中學時期兼任美式足球員的威廉斯最後提到，籃球才是他的最愛：「我真的很愛籃球，這才是我想一直做下去的事。」

運動就是不應受到條件的限制，威廉斯就是身體力行讓我們明白，任何人也不該被有色眼鏡看待。

威廉斯跌倒成經典：