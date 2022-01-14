NBA｜灰熊達成11連勝兼吸粉　莫蘭特事件後波衫換波衫

NBA灰熊周五（14日）再有莫蘭特（Ja Morant）交出16分、9助攻和8籃板的「準雙雙」數據，率隊以116：108力克木狼，達成11連勝。在開賽前，灰熊就用一招「半換半送」招攬小球迷加入灰熊應援團，波衫換波衫，外加2張球賽門票，夠吸引嗎？



因為上場莫蘭特與小球迷的「矛盾」，灰熊就在今場前出招。上場轟入29分，帶球隊擊退勇士，莫蘭特在最後30秒「And-1」後走向觀眾席和球迷互動，卻見到一個身穿居里（Stephen Curry）球衣的小男孩想跟自己擊掌，當時莫蘭特只是瞪了一眼。

身穿勇士球衣的小球迷想要和莫蘭特擊掌。（網上圖片）

事後，莫蘭特表示這裡是曼菲斯，他穿這件球衣很不尊重：「他想和我擊掌，我想和他道歉，但在那個時刻，小朋友把你的球衣脫了再和我擊掌吧，誰有他的聯絡資料，我會送他一件我的球衣。」然後灰熊就出力吸粉。在Twitter上宣佈木狼賽前，只要12歲及以下的小朋友，在父母或監護人陪同下，帶任何敵隊球員、任何尺碼的 NBA 球衣，都可以換新的莫蘭特或謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）球衣，除此之外，更會獲得2張迎戰木狼的門票。

灰熊隨即出招。（Twitter截圖）

因近日灰熊出色的戰績，以及莫蘭特驚人的彈跳力和表現，在NBA的關注度漸升，灰熊隊在這個時候出力「吸粉」無疑是個好時機，目標12歲或以下的小朋友，大概是長遠之計。

莫蘭特驚人的彈跳力一度成為新聞。（Getty Images）