【NBA】莫蘭特獲一代控衛大讚　「有型也是現代版的我」

灰熊控球後衛莫蘭特（Ja Morant）實力不容置疑，不少教練也曾公開讚揚這名NBA新星。

近期亦有一名地位高崇、受盡全球球迷愛戴的名宿開腔評價莫蘭特，並指從他身上看到往時的自己。



「我最喜歡Iverson，他的成名之路及天賦，是最令人欣賞的地方。」灰熊控衛莫蘭特曾經說道艾佛遜就是自己的偶像。

莫蘭特為2019年最佳新秀，其爆發力與速度已能在NBA立足。（Getty Images）

然而憑着出色的傳球能力及具重殺傷力的爆發力與速度，莫蘭特只以兩季的時間就證明，其實已能在NBA立足。

莫蘭特的努力除了換來2019年最佳新秀的名銜，也引來偶像艾佛遜的讚賞。「他太型了，特別是跳起來的時候，對手就有麻煩了；他現在已是個麻煩，他擁有全面的技能」，艾佛遜說着。

艾佛遜讚賞莫蘭特擁有自己的影子。（Getty Images）

艾佛遜除了直言莫蘭特擁有自己的影子，貴為一代控球後衛的他也寄語後輩，若要進化就得加強投射的穩定性。

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事實莫蘭特不是第一次與艾佛遜相提並論，早在2019年勇士教練卡爾（Steve Kerr）甚至認為後人比前人好。卡爾表示：「莫蘭特的爆發力和速度，有艾佛遜的感覺；但他或許是更好的傳球手。」