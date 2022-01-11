籃球熱話｜莫蘭特「痴線封阻」炒熱經典　湖人13年前一幕成熱搜

昨日灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）在對戰湖人的比賽中上演「痴線封阻」，這一幕賽後速速成為熱話。

莫蘭特固之然為主角，惟湖人昔日一經典片段也受「利好關係」登上Twitter熱門搜尋。



灰熊昨日127：119擊敗湖人，創造隊史紀錄的9連勝，莫蘭特首節的雙手封阻也為NBA史記錄了一經典鏡頭。

莫蘭特（Ja Morant）在對戰湖人的比賽中上演「痴線封阻」火速成為熱話。（網上圖片）

當時莫蘭特後上防守，並給湖人布特里（Avery Bradley）一記雙手追身「block shot」。從慢鏡頭可見，莫蘭特封阻的時候頭部已到籃板，手踭更擊中版面，身體素質可謂驚人。

這一幕不但成為籃球壇熱話，對手湖人球星勒邦占士也對此讚好不絕：「他抓準了時機，緊盯着他的獵物。他的小腿就像加裝了火箭，不知道是如何做到的。」一記「痴線封阻」創造經典，同時也令球迷細數當年，一名前湖人球員昔日片段其後上了Twitter熱搜，他就是布朗（Shannon Brown）。

莫蘭特「痴線封阻」去片！

JA MORANT 🤯



ONE OF THE MOST ATHLETIC BLOCKS YOU’LL EVER SEE. pic.twitter.com/mSBEajPDtK — SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2022

心水清的球迷也記得，在2008/09賽季中布朗在對陣鷹隊間亦有一精彩封阻。那時候鷹隊球員在無人看管下快攻準備入樽，惟布朗從後一躍而起，直接把籃球拍到板上再單手抓住籃球落地。

2008/09賽季的這一幕，大家還記得嗎？（網上圖片）

後備席的高比拜仁、加素、奧當等人看過現場慢鏡後，做出了不忍直視的誇張表情，不過可惜的是這記封阻被吹罰犯規。

布朗精彩封阻重溫：