【NBA】湖人戰績強差人意　奪冠教頭變箭靶　壓力爆煲鬧記者

勝率再度跌破5成的湖人，今天就傳來好消息，一大主力安東尼戴維斯（Anthony Davis）的出賽狀態改成「或可出賽」（probably），意味他將有機會在明天湖人作客籃網的比賽中復出。

AD復出球迷興奮，不過在昨日湖人不敵熱火賽後，教練禾高聽到記者問到戴維斯時，卻顯得非常憤怒。



「湖人表現不似預期」，這句話由去年10月開季說到現在，然而球隊未能改善戰績，更感覺每況越下。NBA常規賽進行了3個多月，作為季初爭冠大熱的湖人，至今僅錄有23勝24負，排西岸第8，成績顯然無法令人滿意。

季初爭冠大熱的湖人至今，僅錄有23勝24負，排西岸第8。（Getty Images）

球隊打出頹氣，主教練禾高（Frank Vogel）自然成為了眾矢之的。未知是否壓力爆煲，昨日面對記者有關戴維斯對球隊影響的提問，禾高卻顯得十分生氣。

記者問如湖人陣容完整或戴維斯在陣的話，湖人隊狀況是否會不一樣，禾高卻以髒話回應：「有時候媒體真是一團糟（Fu** Up），我可以說的是，我們的陣容不完整，不要問我這種他媽的愚蠢問題，不要問我類似『如果陣容完整的話或者如果戴維斯能出戰的話』這種問題。」

禾高聽到記者問到戴維斯時，卻顯得非常憤怒。（Getty Images）

戴維斯在去年尾對灰狼的比賽中，撞傷膝蓋造成內側韌帶扭傷，至今總共缺席17場，而湖人這段時間的戰績是7勝10敗。

禾高再強調，自己已很努力，希望外界能尊重：「我已很努力在執教球隊，我們的球員也打得很努力。別這麼不尊重我。我真的很努力在為這支球隊工作，真的很他媽的努力，別再針對我！」