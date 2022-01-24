籃球熱話｜無戴口罩睇波　母校收投訴即發警告　NBA傳奇都無情講

NBA球星們向來也愛返回母校觀看球賽，一來現身給師弟們最大鼓勵，二來展現對母校的愛與支持。不過近日就有一大學不領舊生之情，更指基於防疫理由警告該NBA傳奇舊生的季度門票或將被取消。



NBA傳奇、爵士球星史托頓近日回到母校岡薩加大學觀看球賽，惟綜合法新社及美聯社報道，他遭到母校拒絕入場。岡薩加大學警告史托頓，並指他違反校隊防疫規定，因此季票或將被取消。

NBA傳奇、爵士球星史托頓近日回到母校岡薩加大學觀看球賽，遭到母校拒絕入場。（Getty Images）

究竟一代控衛之過是什麼？ 校方發言人續解釋：「岡薩加大學努力落實華州和校方的健康安全守則，包括執行室內口罩令；出席比賽的人員都必須全程佩戴口罩。」原來史托頓過往在看球賽中並沒有佩戴口罩，校方因而接到投訴。

史托頓的12號球衣早以高掛在岡薩加大學球場，可見校內對這名舊生的感激之情。（網上圖片）

曾在影片中質疑疫苗成效的史托頓則在媒體《The Spokesman-Review》回應：「基本上，講到底他們就是要我去看球時把口罩戴上，因為身為公眾人物、比較顯眼，也容易引人注目。」 史托頓由1980至1984年在岡薩加大學擔任主力球員，期間累積262次抄截，目前仍在校史排名第1。

面對母校如此對待，這名球星舊生難掩失望，但他強調當中之情永不變：「我們之間也許有點介蒂，但關係並不會破裂，我曾在這裏待了5、6年，相信我們能解決當中的微妙。」