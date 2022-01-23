NBA｜艾倫犯規被批髒　公鹿Twitter「玩火」　卡路素骨裂即刪Post

NBA公牛繼拿芬（Zach LaVine）和朗素波爾（Lonzo Ball）受傷缺陣後，周六（22日）對公鹿一仗後，隊中又多一名傷兵。

剛回歸球隊的卡路素（Alex Caruso）被對手艾倫（Grayson Allen）惡意犯規重摔致右手腕骨裂，後者被公牛和球迷持續討伐。



公牛前2場才迎回卡路素救急，卻在對上公鹿一戰中，快攻上籃時被艾倫空中橫向攔截，一度被扯下跌倒在地，艾倫當時被判2級惡意犯規驅逐。雖然卡路素當時有繼續完成比賽，但今日（23日）診斷結果為骨裂，必須開刀和休養約6-8星期才能復出。

艾倫被罰離場。（Getty Images）

卡路素手腕骨裂。（Getty Images）

雖然球場碰撞常有，但今次艾倫的行為不單讓當事人無法諒解，更引起不少人的責難。首當其衝就是公牛主帥比利當路雲（Billy Donovan），重批這是極端危險的舉動，很可能會終結一個人的生涯。艾倫的過分「Dirty Work」早有前科，卡路素也透過經紀人發聲明請求，希望聯盟給予應有懲處，減少這類型的行為。

空中攔截。（影片截圖）

公牛隊表示艾倫的過分「Dirty Work」有過前科。（AP）

事實上，艾倫事後被網民發現在犯規後走到公鹿的後備席中偷笑，看來並沒有意識到事件的嚴重性，也沒有上前關心。公鹿今早更在Twitter上發布一段艾倫食冬甩的短片，預告公鹿隊今天主場迎戰帝王，公牛隨即轉發回復：「認真嗎？」然後，在公牛公布卡路素骨折後，公鹿馬上刪除這則短片。公鹿更封鎖了公牛其中一個帳號《Bulls Talk》被其發現，並發布在Twitter上。

公鹿今早Twitter。（網上圖片）

公鹿封鎖公牛其中一個帳號。（Twitter）

自由球員艾西亞湯馬士（Isaiah Thomas）也在Twitter上評價：「骯髒的動作。」同時，也有球員為艾倫抱不平，隊友米道頓認為只是為了搶球：「那是一次強硬的犯規，但他目的是為了搶球，我不覺得他是一個骯髒的球員，看到他因而被罰出場，我們全隊都好失望。」