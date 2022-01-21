NBA｜疑似明星賽球衣照片流出　設計惹網民一面倒嫌棄

NBA全明星賽將於2月20日舉行，現時只進行全民投選東、西岸陣容，除了已知假克里夫蘭主場舉辦外，其餘內容都仍是未知之數。
不過，周五（21日）就有疑似明星賽球衣照片流出，卻引來大批負評？
距離2022年NBA全明星賽還有一個月，除了場地外，陣容、內容、球衣都尚未公開。今日Twitter上就有疑似明星賽球衣照片流出，發佈者為《LakersNation》的作者Matthew Moreno，其中一件球衣更有安東尼戴維斯的號碼和名字。
2022 #NBAAllStar Game jersey leaked? Saw this at a local store. @LakersNation pic.twitter.com/2WQRlM6mtY— Matthew Moreno (@MMoreno1015) January 21, 2022
照片中是一件灰白色、淺藍色袖邊的球衣，NBA ALL-STAR印在胸前，還印着類似蛇皮的花紋，背後還有NBA 75周年的Logo。Matthew Moreno表示：「2022年NBA 全明星賽球衣流出？在門市見到這件。」除了有網民懷疑難道安東尼戴維斯已經確定在陣容內，也有一面倒覺得球衣不好看的聲音。
以往明星賽球衣：
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