籃球熱話｜上海外援指CBA一範疇完勝NBA　網民：屬於真男人的聯賽

NBA在世界籃球中無疑是頂級水平，但近日CBA外援直指有一方面是NBA不及CBA。

CBA上海隊外援Jamaal Franklin在微博中表示CBA身體對抗比NBA更大：「請尊重CBA聯盟中所有的本土球員和外援。」



CBA的身體碰撞一直以來都是熱議話題，除了現效力北京首鋼的林書豪曾公開批評：「一邊打球，一邊打人」外，今季也有不少「血腥暴力」場面，引起輿論。

CBA上海隊外援Jamaal Franklin。（Jamaal Franklin微博）

Jamaal Franklin認為CBAme員值得尊重。（Jamaal Franklin微博）

近日CBA上海隊外援Jamaal Franklin就在微博發表，提到自己最近有關注NBA季後賽，看上去感覺NBA的對抗、身體碰撞往度不及CBA：「現在我正在關注NBA季後賽，而且剛剛打完CBA的季後賽。我真的要講一句，CBA的對抗強度要高於NBA，所以請尊重CBA聯盟中所有的本土球員和外援。」

有網民在微博中留言，認為CBA更精彩：「NBA太無聊，還是CBA有對抗， 一個屬於真男人的聯賽。」、「NBA太多吹毛求疵的投籃犯規和掩護犯規」，也有人質疑：「你意思是CBA比NBA好？」