籃球熱話｜陳盈駿遭遇CBA「收咧膊頭」　教練反過來硬食T Foul

CBA（中國男子職業籃球賽）的對抗程度，除了被前NBA球星林書豪公開抨擊過，也是網民津津樂道的話題。

最近在季後賽中，效力廣州龍獅的台灣球星陳盈駿就遭遇「嗱喳招」，連直播旁述都直斥對手動作危險，網民更是狠批這是殺人伎倆。



CBA季後賽首輪由廣州龍獅對上山西國投，兩隊進行3戰2勝制力爭8強席位，由於廣州龍獅第一場戰敗，所以昨日（3日）就是關鍵一戰。

效力廣州龍獅的台藉球星陳盈駿，在常規賽表現已經相當出眾，山西國投也打醒十二分精神，防守上毫不留力。陳盈駿全場16射8中，交出27分、6籃板和7助攻，率廣州龍獅以106：95擊敗山西國投，打成場數1：1。

陳盈駿三分起手，最接近的山西國投球員邢志強馬上衝出去防守。（YouTube截圖）

陳盈駿起身後，也與邢志強有面對面說話。（YouTube截圖）

可是，比賽間發生小插曲，在末節剩下不足7分鐘，陳盈駿三分起手，最接近的山西國投球員邢志強馬上衝出去防守，卻刻意在陳盈駿起跳後肩撞其腳部，陳盈駿隨即倒地。當下廣州龍獅教練郭士強相當生氣，要求球證奪權驅逐邢志強；陳盈駿起身後，也與邢志強有面對面說話。

可是，反過來教練郭士強吞下一次技術犯規，而只判邢志強個人犯規一次，陳盈駿獲3次罰球機會。直播的旁述也直言這動作危險，有機會造成嚴種受傷，球迷更是表示：「根本殺人技倆，存心要毀了人家的球員生涯。」

台灣球星陳盈駿。（陳盈駿IG）