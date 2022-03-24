籃球熱話｜CBA驚現「功夫籃球」　上海球員肘擊對手網民轟不要臉

林書豪曾開腔批評中國男子籃球職業聯賽（CBA）的對抗程度，打波就像在打人。近日CBA一場上海對浙江的賽事中，就上演一幕「功夫籃球」的畫面。
上海大鯊魚球員董瀚麟在對手的嚴密防守下，將球怒擲向他，更肘擊對方背部，被CBA罰5萬人民幣和停賽2場。
周日（20日）CBA上海大鯊魚對上浙江廣廈，當時上海在比賽末段只剩2分鐘時落後30分，但浙江廣廈並未有手軟，仍緊緊守死上海球員董瀚麟。
董瀚麟在低位接球時，動怒將球怒擲向防守他的浙江廣廈球員趙嘉義，隨後更肘擊對方背部，當下球證衝上前，吹罰他違反道德犯規。
翌日，CBA宣布以違反運動精神為由，將董瀚麟禁賽2場，並罰款5萬元。中國網民相當不滿，一方面認為他當下已應該直接被驅逐離場，一方面也覺得CBA罰則太輕，事後紛紛在董瀚麟微博上留言：「泰拳打得不错，隊內訓練的結果嗎？」「大師，你連小朋友都打！打不過也不用這樣對吧？」、「對孩子下手？臉都不要了。」
網民留言表示不滿︰
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