大專籃球｜籃球初哥首次比賽即做大專正選　張國銓領職訓局再出發

大專盃籃球像是中學學界的進化版，對球員的實力、經驗和身形要求更高。

跳過學界直接越級打大專，看似是難事，卻真有其人。「我18歲才開始打籃球，第一次打正規籃球賽事，就是在VTC（職訓局）。」職業訓練局隊長張國銓用5年打上甲二球隊，現在更成為大專隊隊長。



周六（18日）大專盃小組賽，職訓局靠內線打出優勢，對嶺南大學窮追猛打，除有張國銓禁區硬碰上籃，更有陳亦賢射入三分協球隊反超前。雖然嶺大有麥卓賢連博到2次「And-1」，再有梁偉杰三分命中，但仍未能突破職訓局的1分優勢。

張國銓（左）首次打正式比賽，就是大專籃球賽事。（張倩儀攝）

職訓局帶住1分優勢到最後3分鐘，嶺大開始自亂陣腳，不斷傳球失誤。職訓局拉開比數後氣勢如虹，不單有甄子健和林晃納射入三分，更有張國銓在籃下開弓，單節攻下12分，最後以76：62勝出。

嶺大末段自己亂陣腳。（張倩儀攝）

棄田徑18歲學打籃球

張國銓在籃下的身形優勢，今仗幾乎無人可擋，雖然偶有失手，但仍攻下27分，腳步加上勾手顯然是大專水平之上。「我18歲才打球，中學畢業後開始。」人生第一次正式打比賽就是打大專，讓人難以置信，他說：「真的，小時候玩田徑三級跳和110米跨欄，最多只有落街場射波。」他打上甲二球隊後決定「中途出家」選擇籃球，除了因為好玩，更享受被欣賞的成功感。

張國銓在籃下幾乎無人可擋，雖然偶有失手，但仍攻下27分。（張倩儀攝）

今年23歲的張國銓打籃球5年，想當年他連「甲一」是什麼都不知道：「對甲一、甲二沒有概念，直到加入VTC後有人賞識我，叫我去其他球隊練球才知道，後來乙組、甲二和甲一永倫都有跟過操。」因為有人覺得他打得好，他便決心繼續打下去，卻沒有想過5年可以打到現在的水平。

今場職訓局反勝嶺大。（張倩儀攝）

初學一年做正選 求進步不讓自己休季

初入職訓局，他只略懂籃球玩法和規則，卻沒有技術和經驗，但當時球隊主力內線受傷，令他第一年就當上正選。那時候的職訓局，由現甲一球員楊瑞鴻等人帶領，他唯一想法就是不拖累隊友：「覺得他們很強，我是新人就盡量配合，靠身形去減輕他們在防守和籃下的負擔 。」自知不足，張國銓不讓自己休季，主動請求教練加操，不斷練習個人技術，例如籃下的步法、轉身等，「不停問人，不停加操，再自己抽時間練射波」。籃球生涯第五年，也是迎來新挑戰的一年。

張國銓坦言，作為隊長，在球隊需要自己時必須挺身而出。（張倩儀攝）

職訓局主將畢業大換血

往年大專盃男子組競爭激烈，曾是有力爭入四強之一的職訓局，到今天已經離出線很遠，只因一下子全員換血加易帥，職訓局突然要砍掉重練。「見證由零開始，戰術、得分重心不再一樣，轉變大適應時間好長。」張國銓坦言自己由小朋友變成隊長，卻無法做到跟以前師兄一樣：「阿楊（楊瑞鴻）很好，但也很嚴厲，他經驗多，教我們很多技術，但我打籃球不是很久，現在可以做就是比賽時要更冷靜、沉着去帶住隊波，關鍵時刻挺身而出。」