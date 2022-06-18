大專籃球｜城大外籍生流失變陣出擊　陳怡富轟31分贏教大爭口氣

2018/19球季，城市大學男籃打破四強不入宿命，在修頓捧走大專盃冠軍。今年，冠軍班底只剩陳怡富和林文政，即使陣容大變後被看低一線，但目標仍然不變。

「我和教練說，我不想放棄，我們想爭氣，爭冠的心從來沒變。」今場攻下31分的陳怡富說。面對以防守聞名的教育大學，他就如自己所說：爭了口氣。



男子B組有力爭入四強的球隊有三，其中城大火併今仗非贏不可的教大。城大一開局就面對教大全場盯人防守，後者一度打出8：2攻勢。猶幸陳怡富撐住大局，單節攻入9分，城大首節僅落後18：22 。

陳怡富今場轟入全場最高31分。（張倩儀攝）

儘管教大纏身防守，但陳怡富除了得分，也與林文政輪流負責控球和組織，為隊友製造機會之餘，也把握到起手入球；加上黃浩賢挺身協助陳怡富，城大第三節反超前53：50。

黃浩賢（白衫）第二節入局，協球隊奠下反勝基礎。（張倩儀攝）

教大防守主動，造成多個犯規。（張倩儀攝）

教大在前兩節緊迫防守，此後體力明顯下降，多次攻籃未能把握，隊長文俊浩和李瑜豐更先後5犯離場。相反陳怡富未有手軟，偷波快攻連續2次上籃得手，再於末節攻入15分，最後城大以72：64贏得關鍵一仗。

城大大膽起用新人

今場攻下31分的怡富笑言，自己原本「設定」不是得分點，但今季城大陣容隨住學期完結而變動，「城大之前有外籍生補強，但今年3個外籍生都因為完sem就返回自己國家，球隊要重新配合和部署。我知道我們因而被看低一線，但我跟教練說，我不想放棄，我想打爭氣波，不想被人小覷只有華人就打不好 。」

陳怡富坦言自己原先並非得分重心，但陣容有變，配合也有不同。（張倩儀攝）

城大面對突然的人腳流失，只好大膽改用新人，朱博遠、董家柏等都由後備變為正選。雖然外籍生的身形和體能較佳，過去有籃底優勢，但陳怡富認為隊友已付出百分百努力，但未來要繼續努力，「比賽節奏、強度甚至球證尺度都未捉摸好」。

林文政（白衫）也是城大上次大專盃冠軍的班底之一。（張倩儀攝）

教大主力先後五犯畢業。（張倩儀攝）

下場火併中大加強部署

雖然停賽前在成龍盃奪冠，今場也力克教大，但城大的目標仍是更遠、更難的大專盃冠軍，陳怡富說：「從來沒變，就算今場贏教大，都未足以證明我們的實力。」城大下一仗將撼球風相若的中大，陳怡富坦白急需備戰：「對手跟我們很相似，板凳深度更比我們好，主力需要多練體能，多鼓勵後備隊友，之後場場都硬仗，你看今場第三節才反超，看來賽前部署要做得更好。」