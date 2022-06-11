大專籃球｜城大撼理大Win Or Go Home　體力不支落敗無緣出線

大專盃籃球重開，首日女子組賽事即上演「爭出線」戲碼，A組的城市大學面對三連霸的理工大學，全場落後，即使第二節靠外圍將分差收窄至10分，最終仍以46：78落敗，出線無望。



與理大、香港大學同處A組的城大，疫情停賽前先以55：74不敵港大，在小組首兩名出線的賽制下，今場絕對是「Win Or Go Home」的生死戰。

可是城大入局較慢，理大首節打出一段25：8的攻勢；即使第二節城大「回魂」，單節憑羅家誼和吳子筠共射入3球三分，打出一波18：11的反擊，將分差收窄至10分，但下半場體力下降，攻守兩端均出現不少錯漏，最終以46：78大敗。

來年升讀Year3的黃芷晴希望自己更成熟，帶領球隊。（張倩儀攝）

「拼了老命！」城大控球後衛黃芷晴只苦笑一句，自知出線無望，但仍表示大家已經盡最大努力。得知大專盃重開，城大女籃密鑼緊鼓地備戰，每星期2次練球，再自發與隊友每周2至3次健身加操。「大家都好想贏，Poly是強隊，大家覺得我們是『六四波』，但我覺得或許我們是『五五波』？」芷晴直言，雖然對手強，但自覺隊友也不是沒有能力，可惜最後輸自己：「我們下半場體力不支，所以未必是對手守得住，而是自己打不好。」

城大第二節憑羅家誼2球三分收窄分差。（張倩儀攝）

戰果已成事實。接下來，城大除了名次賽外，主要任務就是準備來年大專，今年Year 2的芷晴理應將擔起大旗，她笑說自己還有很多方面要進步：「自己要成熟一點，聰明一點，用腦一點。」

黃芷晴表示自己要像師姐吳子筠（圖）一樣，在必要時挺身而出。（張倩儀攝）

即使以往學界出身精英賽常客的寶覺中學，但芷晴笑說現在角色不同：「以前我是純射手，只等隊友造機會，但現在我的心臟都要強一點，就算自己打得不好，都要記得提住隊友，例如就算自己在板櫈都要像在場上一樣投入。」芷晴期望承傳師姐精神，在隊友需要時刻挺身而出。