大專籃球｜港大全力防守挑戰浸大　無緣四強仍力證非魚腩

籃球大專盃重開後，各隊迎來一場又一場出線資格爭奪戰，周日（12日）香港大學就對上去屆冠軍隊浸會大學，在比數緊咬3節下仍以72：82落敗，無緣四強。



港大陣容實力雖然不及浸大但仍打出爭氣一場。（張倩儀攝）

處於男子A組的香港大學，因停賽前以63：83不敵理工大學，在同組只能有兩隊出線四強的賽制下，保留出線機會的唯一方法就是捱過對上屆冠軍浸會大學的硬仗。

上半場港大除了防守毫不留力，讓浸大內外線起手都有難度外，更派人貼身盯住對手主將張延隆，在進攻方面也有葉文俊單節獨取12分穩住陣腳。

葉文俊表示賽前覺得贏很難，但打到一半發覺有得贏。（張倩儀攝）

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港大將比數保持在10分之內，隊長何俊謙射入三分一度追平42：42；浸大見狀也改為全場緊迫防守，打亂港大節奏，但仍未能拋開比分，第三節僅以59：56領先。

不過隨體力下降，港大攻守步伐變慢，在浸大劉俊禧的「And-1」加三分得手下，拉開比數最後以82：72勝出。

可惜最後一節體力下降，未能乘勢反擊。（張倩儀攝）

「這是我的最後一年，如果可以贏到浸大，那真的是港大的里程碑。」港大主將葉文俊坦言，賽前知道要贏很難，但打完三節還只是3分差距，就覺得或許有可能：「當時我們說：『其實有得贏，頂住！』隨時我們射入多2球，就可以反超。」

儘管最後不如所願，葉文俊仍覺得這場有一定意義：「今場可以告訴大家，我們不是魚腩，即使對住上屆冠軍隊，一樣有得搏。」

浸大憑劉俊禧的三分球和「And-1」奠勝。（張倩儀攝）

今場葉文俊獨轟21分，雖然憾負但這場仍是意想不到的激戰，賽後他笑說今場表現是意外收獲，「其實沒有想過可以咬到咁緊，因為很清楚大家的板櫈深度和球員的經驗有距離，但今天的士氣和防守都是超乎平日的水準。」

港大陣中少有學界精英賽球員，更沒有甲一坐陣，實力誠然與頭四球隊有一定差距，葉文俊就以今場為例：「板櫈和BU有一個很大差距，他們可以出到10-12人，幾乎盡用所有人，但我們很多球員經驗上不足，只能用到 7-8人。」以致浸大改用緊迫防守時，經驗不足以應對，加上體力不足的問題促成敗陣，現時無緣四強，仍目標爭取最佳名次。