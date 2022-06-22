【南華】羅意庭回應惠龍兒離隊　強調決定為個人選擇與球隊無關

效力南華11年的惠龍兒昨日突然宣布離隊，不少球迷亦表示驚訝及可惜。

同為南華骨幹的羅意庭接受本報記者詢問時表示，喜見也祝福隊友有更好發展，惟他想為南華會及班主洪游奕澄清，兩者並沒有惠龍兒聲明中所提及的財政狀況。



香港甲一籃球下月重開，惟未開始已迎來南華一代中鋒惠龍兒離隊消息。他昨晚於社交媒體發文，表示「奈何球隊財政問題和洪生的決定；到另一支職業隊會是最好的選擇，這不是現在我所樂見的，我希望可以完成整個賽季，但我無權選擇」。

效力南華11年的惠龍兒昨日突然公布離隊消息。（惠龍兒Facebook）

然而一日未完，南華後衛楊和亦同樣於社交媒體宣布將離開球會，不敢令人猜測球隊財政存在問題及紅軍四散的可能。惟與惠龍兒共歷11個球季的羅意庭接受訪問時強調：「效力南華會19個球季，球隊的福利待遇是甲一最好的。」

羅意庭接受本報記者詢問時表示Duncan季中離隊是他個人選擇，並非無權選擇。（資料圖片）

據指兩季前洪生已告知南華一眾，他將帶領球隊至2021年季尾，惟受疫情影響下一個球季無奈橫跨2021年及22年。羅意庭則再表示，縱然球季延長，但洪生早已支付球季的薪金，而疫情下亦提供球員每月資助補貼。

羅意庭與惠龍兒領軍的11年間，南華會贏盡所有本地錦標，且連續11年殺入總決賽。（資料圖片）

下月重開的賽季篤定缺少了惠龍兒及楊和二人，羅意庭認為人各有志，也祝福隊友發展順利：「始終每個人發展方向不同，認為有更好發展的且得到了洪生共識的，離開亦無分對錯；但Duncan季中離隊是他個人選擇，並非無權選擇。」

最後羅意庭回應前程問題，強調球隊未來將以年輕隊友為骨幹，並重點培訓年輕球員，因此：「只要洪生和南華會需要我來帶領年輕隊友，一定不會離開。」