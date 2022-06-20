甲一籃球｜惠龍兒突宣布離開南華　稱因球隊財政不樂觀而轉會

香港籃球甲一下月再重開，惟等待未完，效力南華11年的惠龍兒突然突布離隊。



「多謝隊友、教練、球迷和洪生過去十一年的大力支持，讓我可謹守崗位」，南華中鋒惠龍兒晚上突然在社交媒體發文。

正待開季之際，惠龍兒突然宣布離開南華。（資料圖片）

這名南華一代中鋒標記效力「少林寺」11年，他曾幻想過一直穿上紅色33號球衣至退休，然後成助教薪火相傳。惟他續指：「奈何球隊財政問題和洪生的決定。到另一支職業隊會是最好的選擇，這不是現在我所樂見的，我希望可以完成整個賽季，但我無權選擇。」

南華近年在甲一份屬爭標份子，必有他的身影。（資料圖片／張倩儀攝）

有惠龍兒的南華，過去10年球隊從沒缺席過總決賽。他忍痛離隊，對南華是絕對損失。最後這名南華隊長再表下感謝之情：「在多場比賽中，我負傷上陣，全心、全力為球隊，希望隊友們都會喜歡和感受到；這些珍貴回憶是換不走的。」他在本月初出席活動時表示，南華教練巴拿莫域（Man Sir）離隊，群龍無首下，目標仍是冠軍。