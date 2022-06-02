本地籃球｜惠龍兒「餓波」期待比賽　南華群龍無首奪冠目標不變

香港籃球在疫情緩和下重新運作，今日（2日）甲一球員惠龍兒（Duncan）、奧斯汀和漢尼拔應重拾教鞭的李琪邀請，擔任一間中學三人籃球場開幕嘉賓。

Duncan直言停賽多時，現時只要有比賽自己都想打，期望甲一順利完季，指南華沒有教練下，目標仍是冠軍。



甲一將於7月19日重開，惠龍兒指南華現時忙於處理球隊事務，由於南華教練巴拿莫域（Man Sir）離任，球隊突然群龍無首，對於目標衝冠的南華來說，無疑是挑戰。「南華一直不開記者會，就是想要時間練球。」

他直指，即使Man Sir離隊，目標仍不變：「沒有辦法，金牌教練離開影響一定大，但盡可能自己做得最好，情況不理想，但目標一樣是冠軍。」Duncan笑言南華的目標和球隊文化不會變，只是需要時間調整球隊，希望這6個月的球季可以順利完成。

南華教練巴拿莫域離任，令球隊群龍無首，Duncan坦言有一定影響。（資料圖片）

原期待參加國際賽

本地籃球再因第五波疫情停濟不前，Duncan笑說自己現在「咩波都想打」：「本身以為6月可以打外圍賽、8月亞運，但現在卻又沒有，接下來有比賽就想打了。」

即使亞運延期一年，也不影響其參戰意欲，皆因他上一次亞運已是2014年，2018年因為參加CBA訓練營而錯過雅加達亞運，Duncan希望今次可以參加之餘，也讓港隊小將慢慢接手：「現在港隊有一班球員老了，有新血加入，如何（在比賽時）讓小將接棒，這個很重要。」

惠龍兒（Duncan）、奧斯汀和漢尼拔應李琪邀請到校擔任嘉賓。（張倩儀攝）

早前亞洲盃外圍賽風波，因籃總提出重新申請而暫告一段落，Duncan表示只知道籃總有與FIBA交涉：「我覺得已經不用多說，大家在網上都寫出感想，只覺得溝通、過程可以做好一點，這不是香港體育應該出現的情況。」

Duncan、奧斯汀和漢尼拔今日應重捨教鞭的李琪邀請，到信義中學為其三人籃球場開幕禮做嘉賓。

期間，三人除了即場與學生球員較量，打了一場三打三外，奧斯汀更參加三分賽，被女籃球員以一球之差力壓。Duncan大讚學生「好波」，更表示希望香港能有更多學校重視體育和籃球。