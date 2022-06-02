本地籃球｜甲一重開試行網上售票 熱門戲碼與季後賽採用cityline
撰文：張倩儀
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香港甲一籃球聯賽將於7月19日重啟，今日（2日）香港籃球總會（下稱籃總）會見傳媒，副主席陳振飛表示將會於Cityline試行網上售票，先用於強隊對決和季後賽，再視乎球迷反應再作檢討。
籃總早前於官方網站公布銀牌和聯賽門票將會加價，以及「嘗試添加網上賣票等措施」，今日會見傳媒時，副主席陳振飛提及將會於7月賽季重開時實行，「將會用Cityline賣飛，但會先用於『紅、黃、藍、綠』和今季季後賽的對壘，因為也需要避免疫情下的『人肉排隊』。」
現時甲一門票於賽事當天4時開賣，球迷需要即場買飛，當遇上「Big Four」戲碼就需要提到到修頓排隊，陳振飛指出，全面實行網上售票需要視乎情況：「有熱門球隊對碰才會這樣做，要在所有戲碼採用須考慮有沒有必要和公眾的接受程度，例如年紀較大的球迷買不買到。」他強調，詳情需要待總會再公布。
另外，早前備受爭議的2025亞洲盃外圍賽，陳振飛指出籃總已經重新遞交申請，但截至現時未有回音，籃總仍持續與FIBA聯絡。
2025亞洲盃外圍賽於6月上旬開打，香港籃球代表隊原定與關島、新加坡及柬埔寨爭奪第二階段外圍賽的席位。
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