【亞洲盃外圍賽】港籃獲批重新參賽　蔡再懃期望打入正賽

周一（27日）香港籃球總會（下稱籃總）宣布，香港籃球代表隊獲FIBA Asia批准重新參加2025亞洲盃外圍賽預賽。

曾對棄賽決定表示失望的港隊主力蔡再懃，直指期待久違的國際賽：「希望可以打入亞洲盃正賽。」而上屆亞洲盃外圍賽班底之一的蘇志樂，也直言今次事件後，總會需吸收經驗，與球員有更多溝通。



香港隊4月宣布棄戰籃球亞洲盃外圍賽預賽，香港籃球總會總幹事朱春生回應因疫情關係未能選拔球員，加上預算不足，因此只有棄權的選擇。籃總在3天後急轉軚，表示一切為溝通出錯，亦已重新申請參賽，今日籃總公布表示同日收到FIBA Asia通知可獲重新參賽。

港隊棄戰一事，不少球員出post直斥籃總安排不妥，缺少溝通，當時港隊主將蔡再懃表示籃總一直未有通知球員，強調亞洲盃是國際賽「球員會樂意放下手頭的工作參賽。」

是日重新參賽消息一出，蔡再懃為此表示開心。（鄭子峰攝）

是日重新參賽消息一出，蔡再懃為此表示開心，即使到時候回港仍需要隔離7天也無礙參戰意欲：「上一次國際賽已是21年2月，好久沒有試過下國際賽；如果沒有撞聯賽（賽期），我會打的。」蔡再懃透露現時港隊有保持訓練，每星期1-2課，「希望港隊可以在比賽前有一次集訓，密集式訓練，夾下波搵狀態。」更希望今次參賽可以帶領港隊打入亞洲盃正賽。

蘇志樂坦言香港籃球需要從國際賽中吸取經驗。（FIBA）

另外，21年6月曾代表港隊出征約旦兩戰關島的蘇志樂，則強調如有機會自己也會全力應戰：「如有機會入選，當然會選擇參賽，作為香港人可以代表香港出賽，絕對係難忘經歷。」

蘇志樂坦言香港籃球需要從國際賽中吸取經驗，又如經過棄賽風波，籃總也算是上了一課：「我覺得球員後總會真的要多溝通，決定錯不要緊，最重要是知錯能改。」持份者認為多溝通才會讓香港籃球變好。