【NBA】天才榜眼太瘦削　遭275磅肥仔撞散　力量不足實力存疑

NBA新鮮出爐的榜眼賀格倫（Chet Holmgren）昨日在夏季聯賽首亮相，貢獻23分、7板及6阻攻，率領雷霆大勝爵士，表現大受好評。

惟一日後，他今天遇上一名體型魁梧的中鋒對手，弱點隨即暴露。



在今日的賽事，雷霆最後以87：71擊敗灰熊，榜眼賀格倫得11分、12個籃板，雖取得「雙雙」，但是11射僅3中，命中率與昨天的全能表現有所出入。賀格倫今天打得吃力，皆因他的身形在對手的選秀落選球員諾夫頓（Kenny Lofton Jr.）前，完全佔據不到優勢。

選秀落選球員諾夫頓（Kenny Lofton Jr.）體重達275磅，面對諾夫頓輕爆入內線得分。（美聯社）

灰熊的諾夫頓身高僅2米01，但體重卻達275磅，雖身高在內線不佔優，噸位亦足夠彌補。與賀格倫對位，體型佔優的諾夫頓輕爆入內線得分，並獨攬19分、6個籃板，賀格倫完全招架不住。

榜眼賀格倫體型略嫌瘦削，面對魁梧體型的對手難以招架。（（美聯社）

事實在NBA選秀後，不少球迷亦期待着賀格倫未來與塘鵝的威廉臣正面交鋒。惟今天與「小胖虎」諾夫頓交戰而能看到隱憂，縱然賀格倫技術純熟，但力量是他最大難題。