NBA｜馬刺交易促「雙贏」局面　D莫雷透露背後感人原因

NBA新星D莫雷（Dejounte Murray）效力馬刺5季已穩站「一哥」位置，被視為重建的領頭羊。

可是，近日D莫雷卻被交易到鷹隊，成為新季交易頭炮，準備到亞特蘭大與崔楊格（Trae Young）合作。當外界摸不着頭腦時，D莫雷表示原來這樁交易，背後有感人的原因。



6月30日，馬刺送走D莫雷，換回了前鋒加連拿利（Danilo Gallinari）和多支未來首輪選秀籤。明明是一支重建球隊，現在卻親手讓出球隊明星，讓不少球迷不解。

普波域治退休，馬刺砍掉重練。（Getty Images）

「他們不想看到我浪費時間在重建上，他們希望我可以贏球。」D莫雷在記者會上表示交易是老東家一份心意，表達出自己對馬刺的感激，「這讓彼此間關係更加特別，我們永遠都是一家人。」更直言要不是交易，自己最想留的地方一定是聖安東尼奧。D莫雷也坦言自己被崔楊格打動，自己也很期待和他並肩作戰。

馬刺近年陷入重建，2016年首輪以第29籤收獲D莫雷後，彷彿迎來希望。這名小將也不負眾望，5年間表現不斷進步，由首年場均3.4分到去季的21.1分，更交出8.3籃板、9.2助攻和2偷波，除了2018年入選年度防守第二隊，更在生涯第六個賽季首次入選了明星賽。

馬刺將D莫雷交易到鷹隊。（Getty Images）

不過，相比短期收獲，馬刺現時更需要狠心重整，雖然D莫雷年僅26歲就已經打出名堂，惟與球隊們的成長時間軸有出入。

例如基爾頓莊遜（Keldon Johnson）、崔鍾斯（Tre Jones）才22歲，衛斯里（Blake Wesley）、Josh Primo等4位球員才滿19歲，單單依賴D莫雷為攻守重心，對球隊和D莫雷也不是一個好的方向。因此，馬刺決心讓出D莫雷，換33歲的老將加連拿利，一方面以老帶新，用經驗輔助有拚勁的年輕球員，一方面也不致於讓球權局限在一人身上。