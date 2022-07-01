NBA｜杜蘭特申請離開籃網撼動聯盟　傳半數球隊即問價

NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）去年與籃網續約4年，惟今日（1日）卻傳出已向球隊提出交易申請，媒體紛紛猜測其「下家」誰屬。



籃網今季本來擁有「三巨頭」夏登、杜蘭特和艾榮，惟三人只曾同時上陣過16場比賽，幾乎從來未展示過預期的效果。夏登在2月被交易到76人，籃網在季後賽也在首圈便遭塞爾特人4：0橫掃，令人大失所望。

早前美國媒體《The Ringer》已報道，杜蘭特認為籃網高層從未嘗試理解其好友艾榮，已經對籃網失去信心，也沒有與球隊聯絡多時；而休季時炒掉與KD份屬友好的助教夏靈頓，也成為他想離隊的催化劑。果不其然，今日便傳出他已向籃網提出交易申請，著名NBA記者Adrian Wojnarowski指，KD是「直接向籃網班主蔡崇信提出要求」，去意已決。

有傳杜蘭特對籃網大失所望。（Getty Images）

KD申請交易的消息一出，大批球隊立刻開始聯絡他，也有許多球隊願意為了他而將陣中球員變賣。Wojnarowski透露，KD有兩個心儀的「下家」——太陽和熱火，但卻未必能如願，籃網的目標是從這宗無可避免的交易中獲得「史所未有的回報」，而在這情況之下，「所有球員都能成為交易的籌碼」。