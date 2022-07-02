【NBA】勇士冠軍班底5人離隊　留隊10年忠臣僅剩6人

NBA開放交易市場數天，勇士冠軍班底已經有4人離隊，周六（2日）連居里（Stephen Curry）妹夫李爾（Damion Lee）也轉投太陽。

要數球隊忠臣，現役球員近10年沒有轉隊的，僅剩下6人，其中3人全屬勇士。



勇士的奪冠心情剛歇，正為來季做好準備，就有5位球員離隊，分別是披頓（Gary Payton II）、波特（Otto Porter Jr.）、比真卡（Nemanja Bjelica）、安達臣（Juan Toscano-Anderson）和李爾。現時勇士僅網羅到迪雲辛素（Donte DiVincenzo），看來暑期仍需努力招募人才。

勇士重心不變，仍然是由居里、K湯臣（Klay Thompson）和格連（Draymond Green）組成。（Getty Images）

現時勇士僅網羅到迪雲辛素（Donte DiVincenzo）。（Getty Images）

不過，勇士重心不變，仍然是由居里、K湯臣（Klay Thompson）和格連（Draymond Green）組成。他們從加入NBA開始就效力勇士，其中居里更是走過13年之久。另外，大前鋒魯尼（Kevon Looney）也正式與勇士以3年、2550萬美元續約，將成為體系中的內線重點苦工。

大前鋒魯尼（Kevon Looney）也正式與勇士以三年2550萬續約。（Getty Images）

近代球隊忠臣 勇士佔一半

在抱團世代，要像效力獨行俠21年的奴域斯基（Dirk Nowitzki）或效力湖人20年的高比（Kobe Bryant）的「One Club Man」相當少見。現役球員中，目前至少10年沒有轉隊的只剩熱火老將夏斯林（Udonis Haslem）、居里、K湯臣、格連、巫師的比爾（Bradley Beal），和拓荒者的尼拉特（Damian Lillard）。