【NBA】威廉臣續約塘鵝　5年新秀頂薪合同　最高獲2.31億美元

出道後一直受腳傷困擾的威廉臣（Zion Williamson），昨日與塘鵝簽下5年的新秀頂薪續約，接下一份具份量的生日禮物。



去季開季前的生日，威廉臣因右足骨折，最終整季報銷1場未打。然而在今年22歲生日，威廉臣收到一份具份量的禮物，塘鵝與他續約5年，合同更是新秀頂薪，估計是5年1.93億美元，若他在下季入選NBA最佳陣容，金額或升至2.31億美元。

威廉臣（Zion Williamson），昨日與塘鵝簽下5年的新秀頂薪續約。（美聯社）

去季未能為球隊上陣，加上身形曾經膨脹得一發不可收拾，令球迷一度懷疑威廉臣的前途亮起紅燈。威廉臣直言過去心情沉重，也感到無助：「因為腳傷無法上場感到挫敗，每次只要看手機，永遠都是負面的消息。」

新秀頂薪合同估計是5年1.93億美元，若下季入選NBA最佳陣容，金額或升至2.31億美元。 （美聯社）

過去未能修補，唯有書寫未來，威廉臣表示塘鵝的支持，因此他必定會回饋球隊：「希望我能幫助球隊拿下很多冠軍，再次感謝大家過去1年的支持；我不會讓我的家人及這座城市失望，最重要的是，我不會讓自己失望。」