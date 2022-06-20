籃球熱話｜D格連「垃圾話」模式長開　一句話焫着整個波士頓

向來口沒遮攔的勇士D格連，在上周取下NBA總冠軍後有如打開了「潘朵拉盒子」，連番在網上發放挑釁說話，中箭者包括舊隊友杜蘭特、灰熊莫蘭特及塞爾特人上下一眾。



D格連在奪冠後首件做的事，就是先送舊隊友杜蘭特一句話。D格連表示「你來之前我們就是總冠軍，你離開後我們還是總冠軍」，似乎想諷刺杜蘭特的帶領的籃網表現不濟，季後賽更是一輪遊。

D格連奪冠後連番在網上發放挑釁說話。（美聯社）

其後D格連把槍頭指向灰熊當家球星莫蘭特，暗諷他們雖然強，但「我們不只是戰勝了灰熊，且最終還是總冠軍」。然而D格連當然沒有放過總決賽對手塞爾特人，昨晚這名勇士球員在社交媒體上「無厘頭」打上「為Game 7做好準備……系列賽已經結束，祝賀父親節快樂。」

D格連與伊古達拿（左一）、居呢及K湯臣皆是勇士是4冠的功臣。（Getty Images）

這貼文無疑就是嘲諷塞爾特人，惟不少網民亦此行為感到反感，並指他「攞景定贈慶」，沒有冠軍風範。