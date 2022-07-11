大專籃球｜中大吳嘉軒走過疫情迷茫　重回校園感受籃球快樂

周日（10日）大專盃男子決賽，理工大學以73：71取勝，惟中文大學的區浩最後1.8秒軒三分出手不果，完場一刻倒地痛哭。中大眾人難過得抱頭掩面，但有一人異常平靜。

「比起兩年疫情的混沌，輸球不是失敗」，中大的吳嘉軒淡淡地說着。



去屆亞軍的中大，今年如願地殺入決賽，但全場一直被理大力壓，堅持到最後3分鐘才首次反超，奈何最後的1.8秒落後兩分，且三分出手不果，中大最終再次獲得亞軍。

吳嘉軒表示自己既是理大師兄也是中大球員，內心矛盾。（張倩儀攝）

今年入讀中大運動科學碩士的吳嘉軒，曾是理大五連霸班底，他直言得知決賽對手是母校，心情相當矛盾：「理大在我們那個年代後，就再沒有冠軍，今年是他們最有機會奪冠的一年，偏偏對手是我。」

一隊歡喜，一隊愁，嘉軒是場上最平靜的一個，上前看射失關鍵三分的區浩軒。（張倩儀攝）

面對首個倒戈，作為理大師兄的嘉軒欣然看到師弟表現穩定亦奪冠，但同時作為中大球員，也因落敗而感不快。惟嘉軒認為全力爭勝而飲恨不是一種失敗，而相比他過去2年人生，輸球是小事。

吳嘉軒笑稱失了冠軍，卻收獲了中大隊友，已經當贏。（張倩儀攝）

理大畢業後的嘉軒任職空中服務員，後來受疫情影響下無奈辭職，加上本地連環封場，教練工作甚至打球也處於停滯狀態，前途茫茫他感到相當迷失。嘉軒憶述：「當時甚麼都沒有做，天天在家，雖然有報讀健身的網上課程，但加上私人生活也出了問題，感覺自己好抑鬱，有一點病態，感覺自己人生一團糟。」

雖然中大球員有潛力，但經驗尚淺，今場敗陣是一次深刻的磨練。（張倩儀攝）

就在一團糟之際嘉軒獲理大籃球隊Kenny Sir建議，入讀中大運動科學的碩士，回到校園重新找回生活正軌。「這一年除了學位、籃球，我覺得亦是一個很好的中途站」，嘉軒認為和這班00後的隊友相處，也是一種快樂的體會。

嘉軒續道：「開頭（入隊）我都會懷疑自己角色，因為我都老了，但發現他們很簡單，打完波打邊爐，在他們之中我不是有距離的老大哥，而是融入其中。」