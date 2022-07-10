大專籃球｜港大輕取中大奪女子季軍　楊溢希打出自信的21分

大專盃籃球決賽周日（10日）假浸會大學偉衡體育中心舉行，以女子季軍戰打頭陣，由中文大學對香港大學。港大在楊溢希獨取21分下，半場已大比數拉開，楊溢希也毫無阻礙地拿下大專生涯第一面獎牌。



港大和中大兩隊戰力相當，但中大隊長徐穎榆在出戰女子甲組聯賽時阿基里斯腱斷裂未能上陣下，港大佔上風。港大隊長馬丹鳳開局即被對手盯人防守招呼，牽引之下，為楊溢希造出不少起手機會。

楊溢希上半場大爆發攻入17分，助港大拉開至38：21，雖然換邊後中大不斷輪換，用體能在前場緊迫，更射入4球三分，但港大已經穩站「安全區」終以71：46大勝。

楊溢希今場攻入21分。（李澤彤攝）

勝局已定，但完場哨響起，港大女生依然開心大叫、相擁，除了「好開心」，楊溢希已經想不出更好的形容詞。

「士氣好好，隊友好信我，雖然明知自己和阿毛（馬丹鳳）是主要得分點，但沒有想過有這樣的表現。」楊溢希獨取21分，也是上半場擴大優勢的功臣，「以前港大主要打阿毛，我和黃靖霖入來，都知道要擔起責任。」

馬丹鳳（右）的牽引下為隊友造出起手空間。（李澤彤攝）

兩人畢業於英華女學校，實力有一定水準，就連馬丹鳳都表示她有能力，只差在較為怯場；楊溢希因對手全是甲組球員，曾覺得自己被對手比下去，感覺直到今場才好一點：「其實我對Poly（理工大學）那場，真的好怕⋯⋯連黃靖霖說不知道我怕甚麼，可能因為（對手）全都是甲組，聽起來、站出來都好像很強。」

大專盃季軍戰比賽圖輯

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明明對手大多都是以往學界、精英賽老對手，楊溢希卻感覺自己技不如人，「可能沒有自信都是（因為）自己嚇自己，今場完全不怕！」獲得全隊第二高的21分，就是最好的證明。

楊溢希現在就讀牙科學士，她最多可以打6年大專賽事，她也笑說自己很想打足6季：「雖然會忙都想盡打 ，因為我們這科沒有GPA，只有Pass Or Fail（及格或不及格），Fail了會很麻煩。」

楊溢希（右一）表示自己希望能學業籃球都「Pass」。（李澤彤攝）

「那（學業和籃球）兩邊都Pass呢？」我問。

「對對！那我希望可以兼顧到籃球和讀書，兩方面都Pass！」楊溢希對大學生涯充滿期盼。

男子組方面，城市大學因有球員確診需要棄權，浸會大學不戰而勝，直接帶走季軍獎盃。