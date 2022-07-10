大專籃球｜激戰到最後1.2秒挫中大　理大男籃打破冠軍荒

理工大學男籃在梁兆華、蔡再懃五連霸後，就陷入「冠軍荒」，不僅久違了決賽，更試過四強不入。

周日（10日）大專盃籃球男子決賽理大對上去屆亞軍中文大學，理大在陳可鈐和葉耀邦各攻入18分下，以73：71 擊敗中大，繼2018年後首次男、女子雙冠軍。



首節理大在葉耀邦的帶領下，壓制住中大，攻入11分下率隊領先23：14。中大陣中除吳嘉軒和蘇冠維較有經驗外，大多為大專小將，進攻上較怯，未能打出平日水準，加上吳嘉軒上半場3犯，成中大隱憂。

葉耀邦全場攻入18分。（李澤彤攝）

葉耀邦和陳可鈐兩大得分點一內一外開弓，牽引住中大的防守陣，但在換邊後，中大明顯有調整。例如防守上，中大較為保守減少犯規，反從犯規多的理大手上，得到罰球機會，中大借機用罰球攻入19分。

葉耀邦個犯危機隨住一次進攻犯規後爆發，最後3分半鐘更在爭搶期間五犯離場，與球證爭論不果。

中大有區浩軒在最後1.8秒三分出手不果。（李澤彤攝）

中大乘勢反擊，張馳岳上籃得手首次反超 67：66， 理大再有朱廣庭射入「Long Three」追平；中大因24秒違例錯失追分良機，卻一失足成千古恨，反被侯澤峰上籃反超73：71，理大守到最後1.2秒區浩軒三分出手不中，終以73：71險勝。

候澤鋒上籃絕殺反勝。（李澤彤攝）