大專籃球｜理大女籃多點開花　力壓浸大順利4連霸

籃球大專盃女子組決賽理工大學再遇老對手浸會大學，一樣是順利奪冠，但不一樣的是，今年理大終於打出應有的表現和身價。

周日（10日）大專盃籃球假浸會大學偉衡體育中心上演決賽，理大在全隊5人上雙下，以80：62大勝浸會大學，取得女子組4連霸。



陳穎欣單節攻入11分。（李澤彤攝）

雖然理大擁有7位甲組球員，但論氣勢浸大也「唔輸蝕」，一星期練三天，出名三分準、防守到位，兩隊開局比數互咬，直到周敏後備上陣攻入4分，再有陳穎欣射入三分，拉開18：12。理大上半場憑陳穎欣獨取11分，加上包辦籃板，打出45：30的15分優勢。

周敏上陣後兩度博到罰球。（李澤彤攝）

浸大射手們在理大的高壓防守下未能發揮，下半場浸大調整後，張芷嵐和文曉情挺身而出射入三分，外加劉常學上籃博到「And-1」，比數收窄到47：57。

張芷嵐全場射入4球三分。（李澤彤攝）

張芷嵐火力全開，第四節再射入3球三分，但為時已晚， 理大開始放慢腳步，最後在全隊5人得分上雙，以80：62大勝浸大，順利4連霸。