籃球熱話｜莫蘭特豪言能「打爆米高佐敦」　公牛名宿：lol

NBA休賽期，球星們紛紛度假或是觀戰夏季聯賽，同時離開球場的他們，「潘朵拉盒子」立即打開，連發狂言。 今次就有灰熊的莫蘭特受訪表示，自己有力「打爆」波神米高佐敦。



莫蘭特在訪問中，談到NBA「GOAT」（史上最佳）米高佐敦，並指希望能與傳奇交手：「我非常希望能在米高那個時代打球，我聽說過他與比賽的事，還有那心態，這些都令我希望能與他較量。」 莫蘭特其後再冒出一句：「我會打爆米高的，沒人比我更有自信！」

灰熊的莫蘭特受訪表示自己有力「打爆」波神米高佐敦。 （Getty Images）

這灰熊球星說的無錯，這話確實需要極大自信才能說出口，且那口氣同時激怒了公牛名宿朗夏巴（Ron Harper）。

也許米高佐敦聽畢也只能「lol」回應。（Getty Images）

朗夏巴先在Twitter轉發莫蘭特狂言，並寫上「lol」表達不屑。隨後他再笑言，莫蘭特不配90年代：「我們會安排三個人在他面前，他沒有在那個年代得分的技能；他若在90年代，場均得分不會超過20分。」

公牛名宿朗夏巴笑言，莫蘭特不配90年代。 （Getty Images）

給名宿狠狠抨擊，莫蘭特的「潘朵拉盒子」卻意外地暫時關上，惟此言論相信會引發更多討論。