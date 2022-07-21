籃球熱話｜湖人主帥透露韋斯保克來季定位　「增加三分起手次數」

湖人韋斯保克的去向風聲四起，但至今依然未有定案。湖人主帥漢姆（Darvin Ham）在ESPN的節目《The VC Show》透露，來季將為韋斯保克重新定位，並直言會增加他在三分線起手機會。



湖人主帥漢姆接受由NBA名宿卡達（Vince Carter）的節目，大談來季球隊方向，並指出希望下賽季能加強韋斯保克的防守力，把他改造為為球隊的「防守法鬥狗」。

漢姆指出：「我會在防守上會不斷督促他，我告訴他『我會監視着你』，要讓他恢復過去的防守水準，努力創造機會。」

韋斯保克上賽季的三分命中率僅29.8%。（Getty Images）

湖人去季球權問題於韋斯保克與勒邦占士之間爭持，漢姆則強調，韋斯保克可繼續持球，但必須加強三分起手：「我們一大四小體系來說，一旦取得球權，韋斯保克可持球推進，去到對他有利的位置；我希望他能在生涯中最多的底角三分有更多出手，當他已跑在前面時，不必再回來拿球，讓隊友們推進即可。」

漢姆強調韋斯保克可繼續持球，但必須加強三分起手。（Getty Images）

韋斯保克上賽季的三分命中率僅29.8%，連續3個單季三分命中數不到100顆，若要他霎時改變這樣打法，恐怕不易。