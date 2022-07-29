NBA｜K艾榮Twitter表心聲　上載4照各有含義：要做自己感覺對的事

成為今夏NBA交易傳聞主角的K艾榮，近日更新了自己的社交媒體，上載的4張照片似乎亦有含義。不少人認為，艾榮是想借圖發洩，自己卡在籃網與湖人間的鬱悶。



早前有美國傳媒報道，K艾榮和杜蘭特一直留守洛杉磯訓練，前者更頻頻被拍到在訓練營向小球員們展示球技。

K艾榮近日更新了自己的社交媒體，上載的4張照片似乎亦有含義。（Getty Images）

不過縱然人在LA，老友勒邦占士亦多次放風希望再與艾榮「續前緣」，但籃網及湖人至今仍未有實質行動。

也許等待太屈悶，艾榮近日在Twitter上載了4張照片，表達心聲。首張照片宗教意味濃厚，接着是一張三人下棋的照片，第三張照片上有「我不能讓他們改變我自己」字句，最後一張同樣是印有字句，「做你自己想做的很重要，要做自己感覺對的事！」。

4張照片意味什麼？留言議論紛紛，有人指艾榮想強調在任何傳聞下他仍會忠於自己，同時也有網民解讀「做你自己想做的」為加盟湖人的意願。