NBA｜Gobert聯手Towns是互利共生抑或互相傷害？兩人易被錯位屈機

比起自由球員動向，今年休季期間的交易操作反倒引起更多話題。最受到矚目的一筆交易，莫過於木狼透過交易，從爵士獲得三屆年度最佳防守球員Rudy Gobert的消息。

文：EdotTdot_4／運動視界



回顧木狼才剛以4年2.24億美元的價錢，與Karl-Anthony Towns（KAT）完成續約，旋即換來Gobert，顯然打算以雙塔為核心逐鹿中原。在近代小球興盛、傳統中鋒式微的浪潮下，以明星雙塔作為主軸實屬少見。令各界議論紛紛的是，Gobert和KAT真能發揮相輔相成的效果，幫助球隊衝擊冠軍嗎？

Gobert能為木狼帶來哪些幫助？

貴為三屆年度最佳防守球員，Gobert能為球隊帶來最直接的幫助，便是團隊防守的提升。

上季例行賽戰績最好的6支球隊，團隊防守效率值（DRtg）高踞聯盟前7，可見團隊防守的優劣與戰績有相當大的關聯性。

而木狼上季團隊防守效率值111.0，位居聯盟第13名，表現相當平庸，一大問題在於缺少優秀的護框者，對手在合法衝撞區以內的命中率66.4%，為聯盟倒數第9差的成績。Gobert優異的籃下嚇阻力，應該有助於改善這項問題。

【NBA十大最難以突破紀錄】（按圖放大）：

+ 38

另外，Gobert或許也能提升木狼執行擋拆的效率。儘管木狼擁有D'Angelo Russell這名P&R的佼佼者，Russell上季擋拆效率勝過聯盟七成以上球員，但木狼上季團隊執行Pick & Roll Roll Man或Pick & Roll Ball Handler，頻率都是聯盟倒數前十，主因在於陣中缺乏高質量的掩護者。

而Gobert在過去六季，場均掩護助攻（Screen Assists）與場均掩護助攻製造得分（Screen Assists Pts），每季皆高居聯盟前二，可說是聯盟最佳掩體，有望和Russell互蒙其利。

Gobert和KAT是互利共生還是互相傷害？

比起上述提到Gobert可能帶來的種種幫助，最關鍵的問題仍是雙塔能否產生良好的化學效應。

先從進攻端談起，不少人認為內外兼修的KAT，能和籃下一枝獨秀的Gobert，產生互補的效果。過去四個球季，KAT是全聯盟投進最多三分球，也是三分命中率最高的中鋒，如今又有Gobert在油漆區牽制，KAT有機會獲得更多外線空檔。KAT上季場均3.6助攻，高踞聯盟中鋒第五，也能上中策應，和Gobert進行高低中鋒配合。

（Getty Images）

但KAT增加外圍出手果真是件好事嗎？回顧上季木狼例行賽，當KAT三分出手在5次以上的比賽，勝率為47.2%（17勝19敗），反之，則為71.1%（27勝11敗）。

KAT最大的賣點仍在於強大的禁區破壞力，三分球只能算是他所帶來的附加價值，不斷衝擊籃框，發揮身材優勢，才是讓他效益最大化的方式。這也是為何上季季後賽，木狼贏球的比賽，KAT平均在禁區出手11.0次，反觀輸球時則下滑至6.8次。

（Getty Images）

或許會有人將木狼的新雙塔組合，比擬為塘鵝先前的「肯塔基雙塔」DeMarcus Cousin與Anthony Davis，尤其現任木狼總教練Chris Finch，正好是當年塘鵝教練團的一員。

不過這兩組雙塔其實難以相提並論，因為兩者本質上就不相同，Cousin和Davis兩人都是具備投、切、傳全面身手的大後鋒，反觀現在的木狼，KAT能夠去禁區吃餅，但Gobert並不具備外圍埋伏或高位策應的能力。

當兩人同時上場，缺乏射程的Gobert必須常駐籃下，禁區將會變得更加擁擠，KAT衝擊禁區的機會減少，多數時間只是作為延伸四號，恐怕會壓縮他的發揮空間。

數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：

+ 18

然而，防守才是木狼雙塔共處的最大難題，因為兩人同屬容易被錯位防守猛攻的類型。

必須說明的是，某些數據提到Gobert對位後衛的命中率38.5%，比Joel Embiid、Nikola Jokic等頂尖長人還要出色，但那是因為爵士教練團為了保護Gobert，面對擋拆大多採取Drop Coverage的策略，避免他與持球者正面對決，所以Gobert大多是以協防者的身分面對對方後衛。

特別是來到短兵相接的季後賽，在同樣對戰組合交手頻繁的情況下，Gobert的罩門很快就被對方摸透，從近三季他在季後賽的防守效率值，分別是116、117和114，幾乎都排在聯盟80名以後，便可略知一二。

（Getty Images）

由於場上同時存在兩名可能被對方「屈機」的箭靶，木狼必須運用更多換防保護他們，若換防次數增加，輪轉就會更容易發生瑕疵，導致木狼防線出現漏洞。

此外，當雙塔同時上場，也就代表木狼回防的速度將會變慢，而木狼上季團隊場均快攻失分14.1分，排在聯盟倒數第五，已經不甚理想，新球季名次可能會持續下探。

身背大價合約、年屆而立Gobert是藍籌還是蟹貨？

木狼本次交易案送出的Malik Beasley、Patrick Beverley、Jarred Vanderbilt、Leandro Bolmaro、Walker Kessler，都是屬於球隊綠葉，在沒有動到球隊骨幹，就能拿到明星級中鋒，木狼制服組的操作手腕確實令人佩服。不過木狼在包裹中，另外還附上四枚首輪籤與一次首輪互換權，幾乎是賭上手邊所有能動用的未來資產，也代表木狼有著不成功便成仁的壓力。

（Getty Images）

尤其Gobert不只身背4年1.7億美元左右的巨額合約，而且年屆而立，隨年紀增長，體能逐漸下滑，被錯位狂攻的問題將會日益顯著，DeAndre Jordan和Dwight Howard即為前車之鑑。Gobert今年已因不擅防守後衛的罩門，遭到放大檢視，造成他的身價跌至近年低點，如果木狼未能有效掩蓋這項弱點，身價恐怕還會持續下探。若是雙塔磨合不順，木狼打算脫手Gobert，難度勢必會更高。

木狼這筆透支未來資產所換來的，究竟是藍籌股還是蟹貨，仍有待時間證明。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 86

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《2022 NBA夏季聯賽》為何比Jabari Smith Jr.更值得魔術第一指名？一場比賽充分展現Banchero的狀元身價】