NBA塞爾特人傳奇羅素逝世終年88歲　曾一場搶下51次籃板

曾助塞爾特人奪11屆總冠軍的NBA傳奇球員羅素（Bill Russell）逝世，終年88歲。



據羅素家人在其社交媒體上發布的聲明，羅素是在周日（7月31日）去世，其妻一直陪伴在側，但聲明未有交代其死因。

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羅素效力塞爾特人13年，12次帶領球隊打進總決賽，並奪得11枚冠軍指環，其中兩次以球員兼教練的身份。羅素徹底改變 NBA 的防守理念，這位傳奇中鋒在職業生涯中一共拿下21,620個籃板球（場均22.5次籃板），最高紀錄是一場拿下51次籃板，還有兩次試過49次籃板。

NBA名宿「魔術手」莊遜（Magic Johnson）在社交網站留言：「聽到羅素逝世的消息，我感到心碎，他是籃球史上最偉大的勝利者，他是名人堂的成員、傳奇人物、導師，還是我三十多年來的好朋友。」

前美國總統奧巴馬亦有撰文悼念，他寫：「羅素或許比所有人更清楚，如何去領導，如何去取勝。在場上，他是籃球史上最偉大的王者。在場外，他是民權的開拓者，與馬丁路德金及阿里站在同一陣線。」他還寫到：「我從他打波、執教及生活的方式上獲益良多。」

To be the greatest champion in your sport, to revolutionize the way the game is played, and to be a societal leader all at once seems unthinkable, but that is who Bill Russell was. (1/4) pic.twitter.com/K0Ue0hKiLs — Boston Celtics (@celtics) July 31, 2022